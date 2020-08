Bentley Merilis Sedan Sport Edisi Khusus, Hanya 15 Unit di Dunia

jpnn.com - Bentley mengumumkan memproduksi sedan sport Pikes Peak Continental GT, secara terbatas sebanyak 15 mobil di Pabrik Crewe.

Pengumuman tersebut diungkap Bentley melalui akun resmi mereka di Twitter.

Pikes Peak Continental GT merupakan mobil khusus yang dirilis Bentley dalam perayaan 100 tahun, sejak perusahaan itu berkiprah pada 1919.



Something to get your heart racing. The production of the Limited Edition #ContinentalGT, honouring our accomplishment for setting the Pikes Peak International Hill Climb record as the fastest production car, has now started: https://t.co/Utday5PKW4 pic.twitter.com/2xxuk5Fy9Q

Baca Juga: Harga Mobil Mainan Bentley Continental GT Lebih Mahal dari Daihatsu Ayla

— Bentley Motors (@BentleyMotors) August 20, 2020



Pikes Peak Continental GT terlihat berbeda dari model Bentley lainnya karena menggunakan cat "Radium by Mulliner", body kit serat karbon, kaliper cakram rem Acid Green, dan ban Pirelli P Zero Color Edition.

Sebagai opsi untuk konsumen, Bentley menyiapkan stiker bergambar gunung yang akan ditempeli, pada 35 persen luas bodi mobil.

Baca Juga: Bentley Continental GT Mulliner Convertible Hadir Sebagai Puncak Kemewahan

Dilansir laman resmi perusahaan, Bentley Pikes Peak Continental GT menggunakan mesin bensin 12 silinder W12 twin-turbocharged, menghasilkan tenaga maksimum 634 PS dengan torsi puncak 900 Nm.

Model edisi terbatas itu dapat melesat 0-100 km/jam dalam 3,7 detik, sedangkan kecepatan tertinggi mencapai 333 km/jam. Bentley tidak menyebutkan harga Pikes Peak Continental GT. (ant/jpnn)