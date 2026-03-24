Bentley Mulai Fokus Garap Mobil Hybrid

jpnn.com - Bentley tampak mulai mengerem ambisi elektrifikasinya. Mereka kini memilih langkah lebih realistis dengan memprioritaskan pada kendaraan hybrid.

Sebelumnya, Bentley menargetkan peluncuran lima model listrik baru sebelum 2035.

Namun, dinamika pasar membuat strategi itu ditinjau ulang. Minat konsumen terhadap mobil listrik premium—ternyata belum sekuat yang diperkirakan.

CEO Bentley, Frank Walliser, mengakui bahwa perusahaan harus menghitung ulang arah bisnisnya.

Dia menyebut kondisi industri saat ini berbeda jauh dibandingkan dua tahun lalu, sehingga seluruh lini produk masa depan perlu disesuaikan.

Dalam beberapa tahun ke depan, Bentley akan mengandalkan teknologi plug-in hybrid sebagai jembatan menuju elektrifikasi penuh.

Saat ini, pendekatan tersebut sudah diterapkan pada Bentley Continental GT dan Bentley Flying Spur, yang mengombinasikan mesin V8 dengan motor listrik.

Langkah itu dinilai lebih aman secara bisnis. Dengan tetap mempertahankan mesin bensin dan hybrid, Bentley bisa menjaga arus pendapatan sambil menunggu pasar mobil listrik berkembang lebih matang.