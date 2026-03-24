Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Bentley Mulai Fokus Garap Mobil Hybrid

Selasa, 24 Maret 2026 – 05:39 WIB
Ilustrasi lambang baru Bentley. Foto: bentley

jpnn.com - Bentley tampak mulai mengerem ambisi elektrifikasinya. Mereka kini memilih langkah lebih realistis dengan memprioritaskan pada kendaraan hybrid.

Sebelumnya, Bentley menargetkan peluncuran lima model listrik baru sebelum 2035.

Namun, dinamika pasar membuat strategi itu ditinjau ulang. Minat konsumen terhadap mobil listrik premium—ternyata belum sekuat yang diperkirakan.

Baca Juga:

CEO Bentley, Frank Walliser, mengakui bahwa perusahaan harus menghitung ulang arah bisnisnya.

Dia menyebut kondisi industri saat ini berbeda jauh dibandingkan dua tahun lalu, sehingga seluruh lini produk masa depan perlu disesuaikan.

Dalam beberapa tahun ke depan, Bentley akan mengandalkan teknologi plug-in hybrid sebagai jembatan menuju elektrifikasi penuh.

Baca Juga:

Saat ini, pendekatan tersebut sudah diterapkan pada Bentley Continental GT dan Bentley Flying Spur, yang mengombinasikan mesin V8 dengan motor listrik.

Langkah itu dinilai lebih aman secara bisnis. Dengan tetap mempertahankan mesin bensin dan hybrid, Bentley bisa menjaga arus pendapatan sambil menunggu pasar mobil listrik berkembang lebih matang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

bentley  Mobil hybrid  mobil listrik  Bentley Continental GT 
BERITA BENTLEY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp