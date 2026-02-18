Close Banner Apps JPNN.com
Bentrok dengan Tarawih, GBLA Tetap Bergemuruh Sambut Laga Penentuan Persib Bandung

Rabu, 18 Februari 2026 – 18:23 WIB
Puluhan ribu masyarakat tetap antusias menyaksikan pertandingan Persib vs Ratchaburi FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), meskipun bentrok dengan salat tarawih perdana, Rabu (18/2/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tetap dipadati puluhan ribu suporter yang ingin menyaksikan pertandingan antara Persib Bandung dan Ratchaburi FC meski bentrok dengan jadwal salat tarawih pertama.

Pertandingan penting tersebut mempertemukan tuan rumah Persib dengan klub asal Thailand dalam misi berat mengejar tiket ke babak perempat final.

Meski Kementerian Agama telah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis (19/2/2026), antusiasme suporter tak surut. 

Pantauan JPNN di stadion, masyarakat tampak antusias hendak menyaksikan pertandingan yang dimulai pukul 19.15 WIB.

Sejumlah penonton terlihat berkeliling stadion untuk membeli bekal makanan sebelum memasuki tribune.

Sebagian lainnya sudah mengantre di pintu masuk stadion meski laga masih menyisakan waktu sekitar 1,5 jam sebelum dimulai.

Salah seorang penonton, Yulia Salsabila, mengaku tetap menjalankan ibadah salat tarawih meski memilih datang ke stadion lebih dahulu.

Menurut Yulia, salat tarawih akan dia lakukan sepulang dari stadion lantaran waktu pelaksanaannya yang cukup panjang.

Antusias masyarakat tetap tinggi untuk menyaksikan laga penentu Persib di ACL 2 melawan Ratchaburi FC, sekalipun berbarengan dengan salat tarawih perdana.

TAGS   Persib  Persib Bandung  Ratchaburi FC  Tarawih  AFC Champions League Two 
