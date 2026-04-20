Bentrok Dua Gaya di Banten! Dewa United Siap Uji Rekor Sempurna Persib

jpnn.com - Dewa United akan menghadapi laga berat saat menjamu Persib Bandung pada pekan ke-28 BRI Super League.

Pertandingan Dewa United vs Persib akan digelar di Stadion Internasional Banten, Senin (20/4/2026) malam. Duel ini mempertemukan dua tim dengan karakter dan kondisi berbeda.

Persib datang dengan status pemuncak klasemen sekaligus catatan impresif tanpa kekalahan dalam 14 laga terakhir, menjadikan mereka salah satu tim paling konsisten musim ini.

Di sisi lain, Dewa United tengah berupaya menjaga momentum positif setelah performa mereka meningkat dalam beberapa pekan terakhir.

Perubahan komposisi skuad pada paruh musim disebut menjadi salah satu faktor yang membuat permainan tim asal Banten itu kembali stabil.

Pelatih Dewa United Jan Olde Riekerink mengakui kualitas lawan yang akan dihadapi nanti tidak main-main. Dia enilai Persib memiliki pendekatan permainan yang efektif dan langsung mengarah ke lini depan.

"Persib merupakan tim yang mengandalkan permainan direct, terutama melalui bola panjang."

"Mereka cepat mengalirkan bola ke depan dan memiliki kekuatan fisik yang sangat baik di lini serang," jelasnya.