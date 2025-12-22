Bentrok Gegara KSO di Bengkalis, Kadus Pamesi: Jangan Masyarakat Jadi Korban

jpnn.com, BENGKALIS - Konflik pengelolaan lahan perkebunan kelapa sawit melalui skema kerja sama operasi (KSO) kembali memakan korban.

Bentrokan antara pekerja PT Palma Agung Betuah (PAB) dan kelompok yang diduga eks karyawan PT Sinar Inti Sawit (SIS) terjadi di area perkebunan eks PT SIS, Kabupaten Bengkalis, Riau, Senin (22/12/2025) pagi.

Akibat kejadian itu, dua orang pekerja mengalami luka berat dan sedikitnya 11 kendaraan rusak parah.

Insiden terjadi sekitar pukul 10.40 WIB. Bentrokan bermula saat sekitar 45 orang pekerja PT PAB mendatangi area perkebunan seluas kurang lebih 700 hektare yang kini dikelola PT PAB melalui KSO dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN).

Namun, setibanya di Pos 2 Desa Pamesi, rombongan pekerja PT PAB dihentikan dan dilarang masuk oleh sekelompok orang yang diduga merupakan eks karyawan PT SIS.

Adu mulut pun tak terhindarkan dan situasi memanas karena tidak ada perwakilan manajemen dari kedua perusahaan di lokasi.

Ketegangan yang berlangsung akhirnya berubah menjadi bentrokan fisik.

Aparat kepolisian dari Polsek Mandau bersama personel TNI segera turun ke lokasi untuk melerai perkelahian dan membubarkan massa guna mencegah konflik meluas.