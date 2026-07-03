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JPNN.com - Kriminal

Bentrok Pedagang Buah Vs Preman di Tangerang, Sejumlah Orang Dibacok

Jumat, 03 Juli 2026 – 14:28 WIB
Bentrok Pedagang Buah Vs Preman di Tangerang, Sejumlah Orang Dibacok - JPNN.COM
Aparat Polres Metro Tangerang Kota menangkap sebagian pelaku pembacokan terhada pedagang buah di Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Kamis (2/7/2026) malam. ANTARA/HO-Polres Metro Tangerang Kota

jpnn.com, TANGERANG - Sejumlah pedagang buah di Ciledug, Kota Tangerang, dibacok lantaran menolak memberikan uang jatah preman.

Kekerasan itu terjadi di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, Rabu (1/7) malam.

Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota AKBP Parikhesit mengatakan masih memburu tiga pelaku.

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"Penyidik masih memburu sejumlah terduga pelaku lain, di antaranya ZI alias Udin, Fajar, dan Angki yang diduga terlibat dalam aksi penyerangan tersebut," katanya, Jumat.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB itu mengakibatkan sejumlah orang mengalami luka bacok dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Parikhesit menjelaskan peristiwa yang terjadi sekitar pukul 23.00 WIB itu bermula ketika pria berinisial ZI alias Udin mendatangi lapak pedagang buah semangka dan melon untuk meminta uang sebesar Rp10 ribu per hari.

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"Permintaan tersebut ditolak oleh para pedagang. Setelah itu yang bersangkutan pergi. Namun, tidak lama kemudian kembali sambil membawa senjata tajam dan juga mengajak beberapa rekannya," kata Parikhesit.

Menurut dia, pelaku awalnya datang bersama sekitar enam orang dan menantang para pedagang. Karena kalah jumlah saat bentrokan pertama, kelompok tersebut kembali lagi dengan membawa sekitar sepuluh orang lainnya yang juga membawa senjata tajam.

Ogah memberikan uang, pedagang buah di Tangerang bentrok dengan sejumlah preman.

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TAGS   Tangerang  preman  pembacokan  Polres Metro Tangerang Kota 
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