Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Bentrok Suporter PSIM vs Persib, 15 Orang Terluka, Termasuk Polisi

Senin, 25 Agustus 2025 – 17:03 WIB
Bentrok Suporter PSIM vs Persib, 15 Orang Terluka, Termasuk Polisi - JPNN.COM
Polisi mengevakuasi suporter Persib Bandung yang terjebak di dalam bus di Parkiran Ngabean, Kota Jogja pada Minggu (24/8). Foto: Humas Polda DIY

jpnn.com, YOGYAKARTA - Suporter PSIM Yogyakarta terlibat bentrok dengan pendukung Persib Bandung di sejumlah titik Kota Yogyakarta pada Minggu malam.

Polisi memastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden keributan itu.

Kericuhan terjadi seusai laga yang digelar di Stadion Sultan Agung (SSA), Kabupaten Bantul.

Baca Juga:

"Korban meninggal dunia tidak ada. Kalau luka-luka memang ada sebagian, termasuk anggota polisi juga, tetapi semuanya sudah dirawat dan dipulangkan," ujar Pejabat Sementara (Ps) Kasi Humas Polresta Yogyakarta Iptu Gandung Harjunadi, Senin.

Polresta Yogyakarta memetakan kericuhan terjadi di dua titik utama, yakni di Tempat Khusus Parkir (TKP) Ngabean dan Stasiun Lempuyangan, Kota Yogyakarta.

Menurut Gandung, kericuhan itu dipicu insiden bus rombongan suporter asal Bandung yang menyerempet salah satu suporter PSIM di kawasan simpang empat Pingit, Kota Yogyakarta, sekitar pukul 21.00 WIB.

Baca Juga:

"Korban sempat dibawa ke rumah sakit, lalu diselesaikan secara damai dengan santunan Rp 2.500.000 yang dikumpulkan dari rombongan suporter asal Bandung. Jadi, sebenarnya (masalah) sudah selesai malam itu juga," kata dia.

Namun, informasi simpang siur dan tidak lengkap mengenai insiden di Pingit tersebut terlanjur menyebar sehingga memicu reaksi di sejumlah titik lain.

Suporter PSIM Yogyakarta terlibat bentrok dengan pendukung Persib Bandung di sejumlah titik Kota Yogyakarta pada Minggu malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSIM  Persib  Persib Bandung  PSIM Yogyakarta  liga super  liga super indonesia 
BERITA PSIM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp