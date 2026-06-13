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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bentrok TNI vs Brimob di NTT: Berawal dari Keributan di Tempat Syukuran, Satu Polisi Ditikam

Sabtu, 13 Juni 2026 – 19:51 WIB
Bentrok TNI vs Brimob di NTT: Berawal dari Keributan di Tempat Syukuran, Satu Polisi Ditikam - JPNN.COM
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution. ANTARA/HO-Penerangan Kodam Udayana

jpnn.com, DENPASAR - Kodam IX/Udayana resmi mengungkap kronologi bentrokan antara oknum anggota TNI Kodim 1630/Manggarai Barat dan personel Brimob di Labuan Bajo, NTT.

Insiden yang menyebabkan seorang anggota Brimob tertikam itu dipicu oleh aksi pengeroyokan terhadap prajurit TNI di sebuah acara syukuran.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana Kolonel Inf Amrizal Nasution dalam keterangannya di Denpasar, Sabtu, mengatakan berdasarkan hasil pendalaman sementara, peristiwa bermula saat tiga anggota Kodim 1630/Manggarai Barat, yakni Pratu I.B., Pratu I.W., dan Pratu F.R., menghadiri acara syukuran pelantikan anggota Brimob atas nama Bripda J.G. di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, pada Rabu (10/6) malam.

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Ketiga anggota TNI tersebut hadir sebagai tamu undangan dan diterima baik oleh tuan rumah. Namun, dalam perjalanan acara, terdengar instruksi agar seluruh anggota Brimob meninggalkan lokasi.

Sekitar 30 menit kemudian, lebih dari 15 anggota Brimob disebut kembali mendatangi lokasi acara.

Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kata Amrizal, sejumlah anggota Brimob diduga menarik Pratu I.B. ke arah jalan raya sebelum terjadi pemukulan dan pengeroyokan.

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Saat berusaha membantu rekannya, Pratu I.W. juga menjadi sasaran pengeroyokan. Dalam kondisi tersebut, Pratu I.W. berhasil melarikan diri menuju rumah orang tuanya dan mengambil sebuah pisau kerambit.

"Keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan pengeroyokan terhadap dua anggota Kodim oleh sejumlah anggota Brimob yang berada di lokasi," kata Amrizal.

Kodam IX/Udayana resmi mengungkap kronologi bentrokan antara oknum anggota TNI Kodim 1630/Manggarai Barat dan personel Brimob di Labuan Bajo, NTT.

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TAGS   bentrokan antaraparat  bentrokan oknum TNI dengan Brimob  Udayana  Kodim 1630/Manggarai Barat 

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