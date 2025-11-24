Bentrokan Antarpemuda di Tallo, 13 Rumah Dibakar, 3 Pelaku Pembakaran Ditangkap

jpnn.com, MAKASSAR - Polisi berhasil menangkap tiga terduga pelaku pembakaran rumah saat bentrokan antarpemuda Kampung Sapiria dan Kampung Borong Taipa (Borta) terjadi di Kecamatan Tallo.

"Pembakar rumah sudah diamankan beberapa orang dan semuanya sudah diidentifikasi. Tiga orang yang diamankan inisialnya K, R, dan I," kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Devi Sujana, Minggu.

Ketiga terduga pelaku saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif oleh penyidik sembari mencari terduga pelaku lainnya. Bila nantinya, ketiga orang ini terbukti hasil penyelidikan maka dipastikan dihukum berat.

Bentrokan antarpemuda Kampung Sapiria dan Kampung Borong Taipa (Borta) terjadi pada 18 November 2025, yang mengakibatkan sebanyak 13 rumah warga berbahan kayu dan semi permanen di lokasi kejadian ludes terbakar.

Selain itu, selama konflik berlangsung tercatat dua orang tewas terkena peluru senjata senapan angin.

Korban pertama, inisial C (37). Proyektil peluru mengenai kepala korban hingga dinyatakan meninggal dunia. Usai korban dimakamkan di TPU Beroangin, Tallo, bentrokan pecah mengakibatkan rumah warga dibakar para pelaku tawuran. Pelaku penembakan berhasil ditangkap polisi inisial CBT sehari setelah kejadian.

"Seperti itulah bentrokan, tapi untuk posisinya bagaimana peran-peran korban maupun bagaimana peran dari pelaku masih kita dalami," kata mantan Kasat Reskrim Polresta Bandarlampung itu.

Terkait dengan kepemilikan senjata senapan angin tersebut, kata dia, pelaku sudah membeli senapan itu setahun lalu. Berdasarkan penyelidikan, pelaku CBT telah beberapa kali membeli senapan serupa di toko senapan angin.