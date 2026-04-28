JPNN.com - Kriminal

Bentrokan di Denpasar Selatan Dipicu Keributan saat Pesta Miras, Pria asal NTT Ditangkap

Selasa, 28 April 2026 – 08:52 WIB
Bentrokan di Denpasar Selatan Dipicu Keributan saat Pesta Miras, Pria asal NTT Ditangkap - JPNN.COM
Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya . ANTARA/Rolandus Nampu

jpnn.com - Penyidik Polresta Denpasar dan Unit Reskrim Polsek Denpasar Selatan memburu pelaku yang terlibat keributan berujung bentrokan di rumah warga di kawasan Jalan Tunjung Biru, lingkungan Taruna Bineka, Desa Pemogan, Denpasar Selatan, pada Minggu (26/4) dini hari.

Kepala Seksi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya pada Senin (27/4/2026), menyatakan telah menangkap salah satu terduga pelaku berinisial GAS asal NTT, sedangkan temannya masih dalam pengejaran.

"Sejumlah pelaku lainnya masih dalam lidik. Kami dalami peran masing-masing, termasuk dugaan ada yang membawa senjata tajam," kata Iptu Adi.

Polisi menyebutkan bentrokan yang melibatkan belasan orang pecah sekitar pukul 01.00 WITA dan berujung pada aksi perusakan kendaraan milik warga.

Adi menjelaskan peristiwa tersebut diduga dipicu oleh perselisihan antar-penghuni kos yang tengah menggelar pesta minuman keras (miras).

Dalam kondisi terpengaruh alkohol, cekcok kecil yang awalnya terjadi di dalam kamar kos berkembang menjadi pertikaian yang lebih besar.

"Awalnya hanya adu mulut antar-beberapa orang, namun situasi memanas hingga berujung pada aksi kekerasan," ungkapnya.

Insiden bermula saat sekelompok pemuda berkumpul di salah satu kamar kos dan mengonsumsi minuman keras.

Seorang pria asal NTT ditangkap polisi setelah terlibat bentrokan di perumahan warga Denpasar Selatan yang dipicu keributan saat pesta miras.

