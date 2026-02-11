Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Bentrokan di Rohul Menewaskan 1 Orang, 5 Jadi Tersangka, 2 Masih DPO

Rabu, 11 Februari 2026 – 08:42 WIB
Bentrokan di Rohul Menewaskan 1 Orang, 5 Jadi Tersangka, 2 Masih DPO - JPNN.COM
Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi merilis penetapan 5 tersangka terkait bentrok di Rohul. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - PEKANBARU - Polda Riau menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus bentrokan maut antarkelompok pengamanan swakarsa yang terjadi di Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Insiden berdarah itu dipicu konflik pengelolaan lahan sawit melalui skema kerja sama operasi (KSO).

Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan dari lima tersangka itu, tiga orang telah diamankan, sementara dua lainnya masih berstatus daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga:

“Lima tersangka ini baru tahap awal. Perkembangannya bisa bertambah karena ada pelaku lain yang terlibat, termasuk yang saat ini DPO,” ujar Hengki saat konferensi pers di Mapolres Rokan Hulu, Selasa (10/2).

Kelima tersangka masing-masing berinisial SG, OH, AZ, AL, dan JL.

Dua nama terakhir, yakni AL dan JL, masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Baca Juga:

Menurut Hengki, penyidik menemukan indikasi kuat bahwa aksi kekerasan tersebut dilakukan secara terencana.

Hal ini diperkuat dengan sejumlah barang bukti yang diamankan di lokasi kejadian.

Insiden berdarah itu dipicu konflik pengelolaan lahan sawit melalui skema kerja sama operasi (KSO).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rohul  Rokan Hulu  Polda Riau  Brigjen Hengki Haryadi 
BERITA ROHUL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp