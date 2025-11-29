Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Bentuk Satgas Jembatan Sungai, Prabowo: Siswa Tak Boleh Lagi Basah ke Sekolah

Sabtu, 29 November 2025 – 09:28 WIB
Bentuk Satgas Jembatan Sungai, Prabowo: Siswa Tak Boleh Lagi Basah ke Sekolah - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto soal satgas jembatan sungai. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembentukan Satgas Darurat untuk menangani sekitar 300 ribu jembatan penyeberangan sungai di seluruh Indonesia, didorong oleh keluhan langsung dari anak-anak di desa-desa.

Hal itu dia sampaikan dalam pidatonya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI), pada Jumat (28/11).

Prabowo juga menayangkan video kondisi anak-anak yang setiap hari harus menyeberangi sungai tanpa jembatan layak.

Baca Juga:

Menurut dia, meski angka pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif, masih banyak rakyat, terutama anak-anak, yang menghadapi kesulitan mendasar untuk bisa mengenyam pendidikan.

“Angka-angka pertumbuhan sangat bagus, tapi rakyat kita tiap hari, anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, pulang kembali basah,” ucap Prabowo.

Dia menegaskan bahwa suara dari lapangan inilah yang mendorong dirinya mengambil langkah cepat dan luar biasa.

Baca Juga:

“Anak-anak kita teriak, kita harus jawab,” tuturnya.

Dalam forum itu, Prabowo mengumumkan pembentukan Satgas Darurat Jembatan Sungai, sebuah langkah masif yang akan melibatkan berbagai unsur mulai dari universitas, Batalyon Zeni TNI, kompi-kompi konstruksi dan satuan teritorial, serta unsur Polri yang terkait pembangunan fasilitas umum

Dia menegaskan bahwa suara dari lapangan inilah yang mendorong dirinya mengambil langkah cepat dan luar biasa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo Subianto  Satgas Jembatan Sungai  siswa pelosok  pembangunan jembatan 
BERITA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp