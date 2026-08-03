Benvors Sarana Utama Juarai Geothermal World Cup 2026, Sinergi Industri Panas Bumi Kian Solid

jpnn.com, JAKARTA - PT Benvors Sarana Utama sukses meraih gelar juara Geothermal World Cup 2026 setelah menaklukkan BRI dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang berlangsung di Brillian Stadium, Jakarta Selatan, Minggu (2/8).

Turnamen yang digelar oleh Geothermal Soccer Indonesia (GSI) ini menjadi ajang penting untuk mempererat kolaborasi sekaligus silaturahmi para pelaku industri panas bumi nasional.

Ketua Geothermal Soccer Indonesia, Carson Hakama, menegaskan bahwa ajang ini tidak hanya menghadirkan kompetisi olahraga semata.

Turnamen ini dirancang sebagai ruang strategis untuk membangun jejaring dan memperkuat sinergi di sektor panas bumi.

“Geothermal World Cup 2026 bukan sekadar turnamen sepak bola. Kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi bagi seluruh pelaku industri panas bumi agar dapat saling mengenal, membangun jejaring, dan memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan energi panas bumi di Indonesia,” ujar Carson.

Carson juga menambahkan bahwa kompetisi tahun ini mengusung semangat Energy, Unity, Movement, Sustainable Future.

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Landasan tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan antar-pemangku kepentingan, sekaligus menyatukan visi dalam mendukung pengembangan energi panas bumi sebagai bagian dari transisi energi nasional.

“Melalui olahraga, kami ingin menunjukkan bahwa kolaborasi dapat dibangun tidak hanya di ruang rapat, tetapi juga di lapangan. Harapannya, Geothermal World Cup dapat terus menjadi simbol kebersamaan dan sinergi industri panas bumi Indonesia,” lanjutnya.