Bepe Bocorkan Kerangka Persija Jakarta Musim Depan, Nama Pemain Sudah di Kantong

jpnn.com - Direktur olahraga Persija Jakarta Bambang Pamungkas mulai membuka gambaran awal mengenai rencana pembentukan tim Macan Kemayoran untuk musim depan.

Pria yang karib disapa Bepe itu menyebut manajemen sudah melakukan pembicaraan internal untuk menyusun kerangka skuad yang akan dipertahankan maupun diperkuat.

Hal itu disampaikan Bepe, sapaan akrabnya, saat menghadiri agenda Ngopi Bareng Persija di Persija Galeri, Selasa (10/3/2026) sore.

Dalam forum tersebut, legenda sepak bola nasional itu mengungkapkan bahwa proses perencanaan tim sebenarnya sudah mulai berjalan.

"Saya pernah bilang bahwa pemain-pemain Persija ini memiliki opsi (perpanjangan) dalam kontraknya. Ingat, ya? Ada satu plus berapa, satu plus berapa."

"Nah, saat ini kami sudah mulai berdiskusi. Saya, Pak Panca, serta manajer tim (Ardhi Tjahjoko) sudah mulai mengobrol tentang kira-kira kerangka musim depan akan seperti apa."

"Jadi, pemain yang perform itu siapa saja, lalu pemain siapa yang akan kami ambil musim depan, itu sudah menjadi bagian dari tugas kami," jelasnya.

Menurut Bepe, kedatangan pemain baru juga merupakan bagian dari langkah awal memperkuat kedalaman skuad, bukan sekadar menggantikan pemain lama.