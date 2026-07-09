Bepergian saat Musim Kemarau? Pastikan Oli Mesin Kendaraan Sudah Diganti

jpnn.com, JAKARTA - Libur sekolah menjadi salah satu momen yang paling dinantikan oleh sejumlah keluarga untuk bepergian bersama keluarga untuk berlibur.

Selain menentukan destinasi dan waktu perjalanan, mobil pribadi dipastikan harus memberikan kenyamanan selama bepergian bersama keluarga.

Terlebih di tengah musim kemarau yang ditandai suhu udara tinggi dan meningkatnya kepadatan lalu lintas menuju destinasi wisata, membuat kendaraan harus dituntut kerja ekstra.

Sebab, kondisi cuaca panas disertai kemacetan membuat mesin kendaraan bekerja lebih berat karena harus mempertahankan temperatur operasional dalam waktu lebih lama.

Oleh karena itu, pemilik kendaraan perlu memastikan seluruh komponen pendukung performa mesin berada dalam kondisi prima, termasuk oli atau pelumas mesin yang memiliki peran vital dalam menjaga kinerja mesin tetap optimal sepanjang perjalanan.

Marketing Division Head Auto2000, Nur Imansyah Tara mengungkapkan oli mesin berfungsi melumasi komponen yang saling bergesekan agar bekerja secara optimal.

Menurut dia, pelumas itu membawa panas dari komponen mesin menuju area yang dapat melepaskan panas sehingga membantu menjaga temperatur kerja komponen, membersihkan endapan kotoran menuju filter oli, sekaligus melindungi komponen dari korosi.

"Benefit dari oli mesin yang prima adalah usia komponen mesin akan semakin panjang dan membantu menekan biaya perawatan. Penggunaan pelumas sesuai spesifikasi menjaga performa mesin tetap optimal," ujar Nur dalam siaran persnya, Kamis (9/7).