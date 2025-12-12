Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Beradu Akting dengan Adik di Film Rajah, Aditya Zoni Cerita Begini

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:24 WIB
Beradu Akting dengan Adik di Film Rajah, Aditya Zoni Cerita Begini
Konferensi pers film Rajah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (11/12) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Aktor Aditya Zoni untuk kali pertama beradu akting dengan adiknya, Panji Zoni.

Kakak beradik itu membintangi film horor thriller terbaru berjudul Rajah.

Aditya Zoni mengakui sempat canggung saat kali pertama berakting dengan sang adik.

Pasalnya, ini pertama kali dirinya dan Panji Zoni terlibat dalam satu proyek yang sama.

"Jadi, memang ini pertama kali, kan, kami akting bareng, kan. Kayak benar-benar beradu akting berdua itu, ya kan. Memang agak canggung awalnya," ujar Aditya Zoni dalam acara peluncuran official Trailer dan Poster film Rajah di kawasan Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (11/12) malam.

"Tetapi lama-kelamaan, ya, karena sudah terbiasa di dalam rumah beitu kan, jadi kayak ya sudah jadi kami mengalir saja," sambungnya.

Namun, dia menuturkan bahwa dirinya tak banyak memiliki scene bareng Panji dalam film Rajah.

"Scene bareng enggak (banyak), jarang. Beda, beda cerita soalnya," kata Aditya Zoni.

Aktor Aditya Zoni untuk kali pertama beradu akting dengan adiknya, Panji Zoni dalam film Rajah.

