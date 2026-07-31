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JPNN.com - Kriminal

Berakhir Pelarian Pelaku Pembunuhan Mahasiswi NDR

Jumat, 31 Juli 2026 – 04:50 WIB
Berakhir Pelarian Pelaku Pembunuhan Mahasiswi NDR - JPNN.COM
Petugas kepolisian berseragam bebas mengawal terduga pelaku pembunuhan mahasiswi NDR, berinisial HP (kedua kanan) yang menunjukkan lokasi pembuangan dua handphone korban di seberang jalan depan SMKN 2 Kuripan, Lombok Barat, NTB, Kamis (30/7/2026). ANTARA/HO-Polresta Mataram

jpnn.com, MATARAM - Polisi menangkap HP (18), pelaku pembunuhan mahasiswi inisial NDR di kamar indekosnya kawasan Gomong, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Kepala Satreskrim Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra menyatakan penangkapan pelaku dari hasil penelusuran kendaraan roda dua milik korban.

"Dari penyelidikan, kami dapatkan informasi tentang keberadaan kendaraan korban yang ternyata berada dalam penguasaan terduga pelaku," kata Made Dharma, Kamis.

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Dia menyampaikan pihaknya menangkap pelaku di sekitar kediamannya di Kelurahan Punia, Kota Mataram, pada Rabu (29/7) sekitar pukul 18.00 Wita, bersama barang bukti kendaraan milik korban yang sudah dimodifikasi.

Dari hasil pemeriksaan, HP telah mengakui perbuatannya pada waktu dini hari tersebut.

Pelaku menyatakan terpaksa membunuh karena kepergok korban masuk ke kamar indekos melalui pintu belakang yang tidak terkunci.

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"Saat mau ambil kunci kendaraan, korban bangun dan berteriak. Karena panik, terduga mendorong korban hingga terjatuh di kasur, kemudian menindih dan membekap korban menggunakan bantal," ujarnya.

Saat mengetahui korban sudah dalam keadaan lemas dan tidak sadarkan diri, pelaku mengambil kunci kendaraan dan bergegas meninggalkan korban terkunci dalam kamar indekos.

Polisi menangkap pelaku pembunuhan mahasiswi inisial NDR dari hasil penelusuran kendaraan roda dua milik korban.

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TAGS   Mahasiswi  pembunuhan mahasiswi  mahasiswi dibunuh  polresta mataram 
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