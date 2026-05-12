JPNN.com - Kriminal

Berakhir Pelarian Pelaku Pembunuhan yang Buron 6 Bulan di Madiun

Selasa, 12 Mei 2026 – 04:00 WIB
Kapolres Madiun AKBP Kemas (ketiga kanan) bersama jajaran saat memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan dalam kegiatan pers rilis di Madiun, Jawa Timur, Senin (11/5/2026). ANTARA/Louis Rika

jpnn.com, MADIUN - Pelarian PRJ (46), pelaku pembunuhan di Madiun, Jawa Timur, akhirnya berakhir.

PRJ yang buron selama enam bulan diringkus Satreskrim Polres Madiun.

"Tersangka ini berpindah-pindah dan tidak punya alamat tetap. Dia sering naik bus kemudian turun di suatu daerah, tidur di masjid atau di emper toko sambil memantau lokasi yang menjadi target tindak pencurian," ujar Kapolres Madiun AKBP Kemas Indra Natanegara, Senin.

Dia mengatakan PRJ ditangkap setelah melakukan pencurian di wilayah Polsek Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Sebagai informasi, PRJ merupakan terduga pelaku pembunuhan terhadap Sundari (55), seorang wanita yang ditemukan tewas di sebuah warung di jalur bypass, Desa Pajaran, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Oktober 2025.

Berdasarkan pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah barang milik korban Sundari yang hilang, di antaranya telepon genggam Vivo Y16 dan uang tunai.

Polisi kemudian melacak keberadaan ponsel tersebut melalui jejak digital.

Hasil penelusuran menunjukkan ponsel korban sempat aktif di sejumlah wilayah, mulai Demak, Salatiga, Pasar Klewer, Surakarta, hingga Sukoharjo.

Polres Madiun meringkus pelaku pembunuhan yang buron enam bulan. Dalam pelariannya, PRJ berpindah-pindah tempat.

