Berakhir Pelarian Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan-Penyiksaan Wanita

Rabu, 24 Juni 2026 – 04:00 WIB

jpnn.com, BANDUNG - Aparat kepolisian akhirnya meringkus Taufik Hidayat atau TH, pelaku penyiksaan sadis dan penyekapan terhadap wanita berinisial YTR di Kabupaten Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik.

"Iya betul (sudah ditangkap)," kata Hendra saat dihubungi, Selasa (23/6/2026) malam.

Baca Juga: Taufik Hidayat Pelaku Penyiksaan Perempuan di Bandung Ditangkap

Hendra mengungkapkan Taufik ditangkap jajaran Polda Jabar di wilayah Bandung Raya.

Meski tak memerinci lokasi tepatnya, beredar info penangkapan dilakukan di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung.

Sebelumnya, Polda Jabar merilis daftar pencarian orang (DPO) Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan sadis terhadap YTR.

YTR disiksa dan disekap hampir tiga tahun oleh pelaku.

Saat ini korban menjalani perawatan intensif di RS Hasan Sadikin Bandung.