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JPNN.com - Kriminal

Berakhir Pelarian Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan-Penyiksaan Wanita

Rabu, 24 Juni 2026 – 04:00 WIB
Berakhir Pelarian Taufik Hidayat, Pelaku Penyekapan-Penyiksaan Wanita - JPNN.COM
(Wajah terduga pelaku penyiksaan perempuan atas nama Taufik Hidayat atau TH yang dirilis Polda Jabar. Foto: doc. Humas Polda Jabar)

jpnn.com, BANDUNG - Aparat kepolisian akhirnya meringkus Taufik Hidayat atau TH, pelaku penyiksaan sadis dan penyekapan terhadap wanita berinisial YTR di Kabupaten Bandung.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Hendra Rochmawan membenarkan penangkapan Taufik.

"Iya betul (sudah ditangkap)," kata Hendra saat dihubungi, Selasa (23/6/2026) malam.

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Hendra mengungkapkan Taufik ditangkap jajaran Polda Jabar di wilayah Bandung Raya.

Meski tak memerinci lokasi tepatnya, beredar info penangkapan dilakukan di daerah Majalaya, Kabupaten Bandung.

Sebelumnya, Polda Jabar merilis daftar pencarian orang (DPO) Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan sadis terhadap YTR.

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YTR disiksa dan disekap hampir tiga tahun oleh pelaku.

Saat ini korban menjalani perawatan intensif di RS Hasan Sadikin Bandung.

Aparat kepolisian akhirnya meringkus Taufik Hidayat, pelaku penyiksaan sadis dan penyekapan di Kabupaten Bandung.

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TAGS   penyekapan  Penyiksaan  korban penyiksaan  Bandung  Taufik Hidayat 
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