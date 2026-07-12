Beraksi di 5 Lokasi, Pelaku Penganiayaan Diringkus Polisi

jpnn.com, TANGERANG - Seorang pria berinisial KM yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus penganiayaan di lima lokasi berbeda di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang, diringkus polisi.

KM ditangkap tim operasi yang dipimpin Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Ajie Perkasa di Jalan Sempor Raya, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang pada Sabtu (11/7) sekitar pukul 11.30 WIB.

?Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan KM diduga terlibat dalam rangkaian kasus penganiayaan di Jalan Rusa dan Jalan Tampak Siring di Perumnas 2 (Karawaci), Jalan Sawo dan Jalan Bawang di Perumnas 1 (Cibodasari), serta Jalan Singkarak di Perumnas 3 (Kelapa Dua).

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?"Petugas masih mendalami keterkaitan pria yang diamankan dengan lima kejadian tersebut, termasuk kemungkinan adanya korban lain dan benda yang digunakan," kata Budi dalam keterangannya yang dilansir dari Antara, Minggu (12/7).

Berdasarkan catatan kepolisian, salah satu penganiayaan terjadi di Jalan Sawo, Cibodasari, pada Senin (11/5).

Korban berinisial S mengalami luka robek di bagian punggung setelah didatangi secara tiba-tiba oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor.

?Peristiwa serupa kembali terjadi di Jalan Bawang pada Kamis (9/7).

Korban berinisial MZS mengalami luka pada bagian pinggang dan harus mendapat dua jahitan setelah diserang oleh pelaku dengan modus yang sama.