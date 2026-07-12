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JPNN.com - Kriminal

Beraksi di 5 Lokasi, Pelaku Penganiayaan Diringkus Polisi

Minggu, 12 Juli 2026 – 11:10 WIB
Beraksi di 5 Lokasi, Pelaku Penganiayaan Diringkus Polisi - JPNN.COM
Ilustrasi pelaku penganiayaan ditangkap polisi. Foto/ilustrasi: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, TANGERANG - Seorang pria berinisial KM yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus penganiayaan di lima lokasi berbeda di wilayah Kota dan Kabupaten Tangerang, diringkus polisi.

KM ditangkap tim operasi yang dipimpin Kapolsek Jatiuwung Kompol Kresna Ajie Perkasa di Jalan Sempor Raya, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang pada Sabtu (11/7) sekitar pukul 11.30 WIB.

?Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyebutkan KM diduga terlibat dalam rangkaian kasus penganiayaan di Jalan Rusa dan Jalan Tampak Siring di Perumnas 2 (Karawaci), Jalan Sawo dan Jalan Bawang di Perumnas 1 (Cibodasari), serta Jalan Singkarak di Perumnas 3 (Kelapa Dua).

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?"Petugas masih mendalami keterkaitan pria yang diamankan dengan lima kejadian tersebut, termasuk kemungkinan adanya korban lain dan benda yang digunakan," kata Budi dalam keterangannya yang dilansir dari Antara, Minggu (12/7).

Berdasarkan catatan kepolisian, salah satu penganiayaan terjadi di Jalan Sawo, Cibodasari, pada Senin (11/5).

Korban berinisial S mengalami luka robek di bagian punggung setelah didatangi secara tiba-tiba oleh seseorang yang mengendarai sepeda motor.

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?Peristiwa serupa kembali terjadi di Jalan Bawang pada Kamis (9/7).

Korban berinisial MZS mengalami luka pada bagian pinggang dan harus mendapat dua jahitan setelah diserang oleh pelaku dengan modus yang sama.

KM yang diduga terlibat dalam rangkaian kasus penganiayaan di 5 lokasi di wilayah Tangerang diringkus polisi

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TAGS   pelaku penganiayaan  penganiayaan  Diringkus Polisi  Polda Metro Jaya  Kombes Budi Hermanto 
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