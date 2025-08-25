Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Beraksi di Lokasi Pacu Jalur Kuansing, Begal Ditangkap Polisi

Senin, 25 Agustus 2025 – 21:37 WIB
Keramaian di lokasi Pacu Jalur Tepian Narosa. Foto:Rizki Ganda Marito/jpnn.

jpnn.com, KUANTAN SINGINGI - Gelaran Pacu Jalur di Tepian Narosa, Kuantan Singingi, sempat diwarnai aksi kriminal.

Seorang pria berinisial ADP (26), warga Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diamankan polisi usai diduga melakukan aksi begal saat puncak acara pada Minggu 24 Agustus 2025.

Kasat Reskrim Polres Kuansing AKP Shilton menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 21.00 WIB di Simpang Kuburan Keramat, Kelurahan Pasar Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah.

Awalnya tim Satgas Gakkum Polres Kuansing yang melakukan penjagaan di lokasi Pacu Jalur mendapat informasi ada aksi kejahatan.

Mendapat informasi tim langsung bergerak cepat ke lokasi.

“Pelaku kami amankan tak lama setelah kejadian. Saat ini yang bersangkutan sudah dibawa ke Mapolres Kuansing untuk proses penyidikan lebih lanjut,” terang AKP Shilton Senin (25/8).

Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya 1 unit sepeda motor Honda CRF warna hitam BM 6654 KE, kunci motor, serta sebuah kunci rumah.

AKP Shilton lmenegaskan pihaknya akan menindak tegas pelaku kriminalitas yang mencoba memanfaatkan keramaian event budaya Pacu Jalur.

Seorang pria berinisial ADP (26), warga Kabupaten Solok, Sumatera Barat, diamankan polisi usai diduga melakukan aksi begal saat puncak acara.

