Berambisi Jadikan Jateng Kandang Gajah, Kaesang PSI Dianggap Tidak Realistis

Senin, 12 Januari 2026 – 14:26 WIB
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep berbicara di acara Doa untuk Republik Tercinta bersama Pemuka Agama Ustaz Das'ad Latif dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Sabtu (16/8/2025). Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep sedang bermimpi ketika berniat menjadikan Jawa Tengah (Jateng) sebagai kandang Gajah.

"Semua orang tahu target menjadikan Jateng sebagai kandang Gajah tidak realistis," kata Jamiluddin kepada awak media, Senin (12/1).

Diketahui, Kaesang bilang Jateng sebagai kandang Gajah karena PSI memiliki logo bergambar mamalia tersebut.

Jamiluddin menuturkan tidak realistisnya PSI menjadikan Jateng sebagai kandang Gajah karena mereka tidak memiliki sosok bernilai jual.

"Termasuk tentunya Kaesang sang ketua umum," lanjut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta

Pengamat dari Universitas Esa Unggul itu mengatakan Kaesang hanya mengandalkan sang bapak Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi).

Namun, ujar Jamiluddin, nilai jual Jokowi sejak lengser dari presiden hingga sekarang juga terus melorot.

"Nilai jual Jokowi akan sampai titik terendah pada tahun 2029," ujar dia.

Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai Ketum PSI Kaesang Pangarep sedang bermimpi ketika mau menjadikan Jateng sebagai kandang Gajah.

