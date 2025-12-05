Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Berangkat Mepet, Tim Bulu Tangkis Indonesia Percaya Diri Tantang SEA Games 2025

Jumat, 05 Desember 2025 – 11:00 WIB
Skuad bulu tangkis Indonesia di SEA Games 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Tim bulu tangkis Indonesia resmi bertolak menuju Thailand untuk mengikuti perhelatan SEA Games 2025.

Rombongan atlet bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Bangkok pada Jumat (5/12/2025) pagi.

Kabid Binpres PBSI Eng Hian memastikan seluruh pemain dalam kondisi prima menjelang keberangkatan.

Tim Bulu Tangkis Indonesia Terbang ke Thailand

Eng Hian memastikan Gregoria Mariska Tunjung dan kawan-kawan berada dalam kondisi sehat dan siap berjuang di pesta olahraga antarnegara Asia Tenggara tersebut.

"Hari ini kami berangkat ke Thailand. Secara umum kondisi tim sangat baik, seluruh atlet dalam keadaan fit dan siap bertanding," ucapnya.

Eng Hian meminta doa serta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar tim Merah Putih mampu menjalankan misi dengan maksimal dan membawa pulang prestasi terbaik.

"Kami mohon doa restu dan dukungan masyarakat Indonesia agar perjuangan tim ini bisa berjalan lancar," tambah sosok yang kerap disapa Didi itu.

Gregoria Mariska Cs Siap Tempur

Terkait waktu keberangkatan yang hanya berjarak dua hari sebelum pertandingan dimulai, Didi menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan.

Tim bulu tangkis Indonesia resmi bertolak menuju Thailand untuk mengikuti perhelatan SEA Games 2025.

