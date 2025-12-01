Berangkatkan Ribuan Karyawan ke Tanah Suci, JNE Raih Rekor MURI di Momen Ultah ke-35

jpnn.com, JAKARTA - PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau JNE mengumpulkan ribuan karyawannya dalam puncak perayaan ulang tahunnya yang ke-35 di GBK Basket Hall, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, Minggu (30/11).

Mengusung tema Bergerak Bersama, perayaan itu menjadi momentum wujud syukur dan implementasi filosofi perusahaan, yakni berbagi, memberi, dan menyantuni.

Dalam kesempatan itu, Presiden Direktur JNE M. Feriadi Soeprapto kembali menegaskan nilai dasar yang dipegang perusahaannya sejak awal didirikan.

"JNE suka berbagi, JNE suka memberi, dan JNE suka menyantuni. Ini yang selalu diingatkan oleh founder perusahaan di mana dengan sering berbagi, memberi, menyantuni, JNE akan banyak dapat kemudahan," ujar Feriadi.

Lebih lanjut Feriadi menjelaskan soal tagline atau moto Connecting Happiness sebagai cerminan dari budaya perusahaan di JNE. Menurut dia, budaya itu diharapkan bisa terus dimaknai dan diamalkan seluruh karyawan.

"Kalau hari ini JNE mempunyai tagline Connecting Happiness karena dari kebiasaan itulah kemudian ini menjadi satu budaya. JNE selalu ingin menghubungkan kebahagiaan, JNE ingin selalu berbagi, memberi, dan menyantuni," imbuhnya.

Pada momen perayaan ultah ke-35 JNE, perusahaan jasa ekspedisi atau pengiriman barang itu berupaya mencatatkan diri sebagai peraih penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI.

Lembaga nirlaba pencatat rekor-rekor unik itu menobatan JNE sebagai peraih rekor perusahaan jasa pengiriman yang memberangkatkan paling banyak karyawan untuk beribadah umrah dalam kurun waktu 3 Bulan.