Berani Hadapi Penipu Bersenjata Airsoft Gun, Pedagang Emas Dapat Apresiasi

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan penghargaan kepada seorang warga yang dinilai berani dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Engkin Yoso Utumo. Dia merupakan pedagang emas keliling berani memberi perlawanan terhadap pelaku penipuan.

Apresiasi itu diserahkan langsung oleh Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Budi mengatakan, keberanian dan kepedulian masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat kehadiran negara di tengah kehidupan warga.

"Keberanian dan kepeduliaan warga sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Apa yang dilakukan saudara Engkin menjadi contoh bahwa peran aktif masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum," kata Budi di Mapolrestabes Bandung, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan warga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk tidak ragu bersikap tegas terhadap kejahatan, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi wujud sinergi antara Polri dan Pemkot Bandung dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandung.