Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Berani Hadapi Penipu Bersenjata Airsoft Gun, Pedagang Emas Dapat Apresiasi

Jumat, 26 Desember 2025 – 13:33 WIB
Berani Hadapi Penipu Bersenjata Airsoft Gun, Pedagang Emas Dapat Apresiasi - JPNN.COM
Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat menyerahkan penghargaan kepada pedagang emas keliling, Engkin Yoso Utomo, yang berani menghadapi pelaku penipuan emas di kawasan Aspol Sukajadi, Kota Bandung. Foto: Dok. Polrestabes Bandung

jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memberikan penghargaan kepada seorang warga yang dinilai berani dalam mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Bandung.

Penghargaan tersebut diberikan kepada Engkin Yoso Utumo. Dia merupakan pedagang emas keliling berani memberi perlawanan terhadap pelaku penipuan.

Apresiasi itu diserahkan langsung oleh Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

Baca Juga:

Budi mengatakan, keberanian dan kepedulian masyarakat merupakan bagian penting dalam memperkuat kehadiran negara di tengah kehidupan warga.

"Keberanian dan kepeduliaan warga sangat dibutuhkan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Apa yang dilakukan saudara Engkin menjadi contoh bahwa peran aktif masyarakat dalam membantu upaya penegakan hukum," kata Budi di Mapolrestabes Bandung, Jumat (26/12/2025).

Menurutnya, Polri tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan warga dinilai menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

Baca Juga:

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi masyarakat lainnya untuk tidak ragu bersikap tegas terhadap kejahatan, dengan tetap mengutamakan keselamatan serta berkoordinasi dengan aparat kepolisian.

Pemberian penghargaan tersebut menjadi wujud sinergi antara Polri dan Pemkot Bandung dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kota Bandung.

Pedagang emas keliling di Bandung mendapat penghargaan setelah berani melawan penipu emas palsu bersenjata airsoft gun hingga pelaku berhasil diamankan polisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bandung  Jawa Barat  penipu bersenjata  pedagang emas 
BERITA BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp