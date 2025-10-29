Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencarkan Operasi Pasar Terpadu di Berbagai Daerah

Rabu, 29 Oktober 2025 – 14:52 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai secara kontinu memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal di berbagai daerah.

Melalui operasi terpadu yang dilaksanakan di Semarang, Banten, dan Kotabaru, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum daerah gencar melakukan penindakan serta edukasi kepada masyarakat.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kanwil Bea Cukai Banten menggelar Operasi Gurita di Kota Tangerang pada 13–17 Oktober 2025.

Operasi ini menyasar pengawasan terhadap pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan (PJT).

Melalui sinergi bersama sejumlah PJT, Bea Cukai Banten berupaya memperkuat pengawasan atas potensi pengiriman rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Sementara di Kabupaten Kendal, Bea Cukai Semarang bersinergi dengan Satpol PP, Kejaksaan Negeri Kendal, dan Kodim 0715/Kendal melaksanakan Operasi Pasar Rokok Ilegal pada 23 Oktober 2025.

Dalam operasi tersebut, tim mengamankan berbagai merek rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai.