Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencarkan Operasi Pasar Terpadu di Berbagai Daerah

Rabu, 29 Oktober 2025 – 14:52 WIB
Berantas Rokok Ilegal, Bea Cukai Gencarkan Operasi Pasar Terpadu di Berbagai Daerah - JPNN.COM
Bea Cukai terus memberantas peredaran rokok ilegal dengan gencar melaksanakan operasi pasar yang dilaksanakan secara terpadu di berbagai daerah. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai secara kontinu memperkuat komitmennya dalam memberantas peredaran rokok ilegal di berbagai daerah.

Melalui operasi terpadu yang dilaksanakan di Semarang, Banten, dan Kotabaru, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum daerah gencar melakukan penindakan serta edukasi kepada masyarakat.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Budi Prasetiyo menegaskan kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang bertujuan menekan peredaran barang kena cukai ilegal, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Baca Juga:

Kanwil Bea Cukai Banten menggelar Operasi Gurita di Kota Tangerang pada 13–17 Oktober 2025.

Operasi ini menyasar pengawasan terhadap pengiriman barang melalui perusahaan jasa titipan (PJT).

Melalui sinergi bersama sejumlah PJT, Bea Cukai Banten berupaya memperkuat pengawasan atas potensi pengiriman rokok ilegal yang berpotensi merugikan penerimaan negara.

Baca Juga:

Sementara di Kabupaten Kendal, Bea Cukai Semarang bersinergi dengan Satpol PP, Kejaksaan Negeri Kendal, dan Kodim 0715/Kendal melaksanakan Operasi Pasar Rokok Ilegal pada 23 Oktober 2025.

Dalam operasi tersebut, tim mengamankan berbagai merek rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai.

Bea Cukai terus memberantas peredaran rokok ilegal dengan gencar melaksanakan operasi pasar yang dilaksanakan secara terpadu di berbagai daerah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  rokok ilegal  operasi pasar  Budi Prasetiyo  penerimaan negara 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp