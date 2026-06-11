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JPNN.com - Daerah - Sumsel

Berantas Senpi Ilegal, Kapolda Sumsel Buka Praoperasi Senpi Musi 2026

Kamis, 11 Juni 2026 – 22:15 WIB
Berantas Senpi Ilegal, Kapolda Sumsel Buka Praoperasi Senpi Musi 2026 - JPNN.COM
Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho saat membuka langsung Latihan Praoperasi Senpi Musi 2026 di Auditorium Gedung Presisi Mapolda Sumsel. Foto: Polda Sumsel.

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) mulai mematangkan pelaksanaan Operasi Seni Musi 2026 melalui latihan praoperasi. Latihan yang dibuka langsung Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho itu bertujuan meningkatkan kesiapan personel, menyamakan pola tindakan, serta memperkuat koodinasi antarsatuan sebelum operasi digelar di seluruh wilayah.

Irjen Sandi mengatakan peredaran senjata api ilegal masih menjadi ancaman serius bagi keamanan masyarakat karena berpotensi memicu tindak kriminal, konflik sosial, hingga mengancam keselamatan warga. "Penanggulangan senjata api ilegal bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kehidupan, keamanan dan kemanusiaan," kata Sandi dalam arahannya di di Auditorium Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis (11/6). 

Dia menjelaskan bahwa sepanjang 2025, Polda Sumsel berhasil mengungkap 41 kasus kepemilikan dan peredaran senpiilegal dengan barang bukti 302 senjata api rakitan berbagai jenis. Data tersebut menunjukkan bahwa peredaran senpi ilegal masih menjadi ancaman nyata yang harus ditangani secara berkelanjutan. 

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"Dalam Operasi Senpi Musi 2026, sejumlah wilayah akan menjadi perhatian khusus, termasuk Kabupaten Musi Banyuasin dan kawasan perbatasan Sumatera Selatan-Lampung yang masih berpotensi menjadi jalur distribusi maupun lokasi pembuatan senjata api ilegal," ungkapnya.

Sandi menekankan seluruh personel menjalankan operasi secara profesional, terukur, humanis dan bertanggung jawab. Menurut dia, keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel, tetapi juga kualitas kesiapan, integritas, membangun sinergi lintas fungsi. 

Lebih lanjut Sandi  mengingatkan seluruh personel untuk terus menanamkan semangat “Nyago Bumi Sriwijaya Aman dan Baik” sebagai filosofi pengabdian yang menekankan kehadiran Polri secara cepat, tepat, humanis, dan bertanggung jawab di tengah masyarakat.

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“Angka 24/7 bukan sekadar angka. Itu adalah komitmen dan janji kami untuk selalu hadir 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu demi menjaga rasa aman masyarakat Sumatera Selatan,” kata Irjen Sandi. 

Operasi Senpi Musi 2026 juga diarahkan mendukung upaya pemberantasan berbagai bentuk gangguan keamanan berkaitan dengan penggunaan senjata api ilegal, termasuk curas, curat, premanisme, serta kejahatan konvensional.

Berantas senpi ilegal, Kapolda Sumsel Irjen Sandi Nugroho buka latihan Praoperasi Senpi Musi 2026.

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TAGS   kapolda sumsel  Irjen Sandi Nugroho  Senpi Ilegal  Operasi Senpi Musi 2026  berantas senpi ilegal 
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