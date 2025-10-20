Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Bulutangkis

Berapa Hadiah Uang yang Didapat Jonatan Christie Seusai Juara Denmark Open 2025?

Senin, 20 Oktober 2025 – 06:25 WIB
Berapa Hadiah Uang yang Didapat Jonatan Christie Seusai Juara Denmark Open 2025? - JPNN.COM
Jonatan Christie saat tampil di Denmark Open 2025. Foto: PBSI.

jpnn.com - Berapa hadiah yang dibawa pulang Jonatan Christie setelah menjadi juara Denmark Open 2025?

Jojo -sapaan Jonatan- berhasil naik podium pertama setelah menumbangkan unggulan pertama asal China Shi Yuqi.

Bertanding di Arena Fyn, Odense, Denmark, Minggu (19/10/2025), peraih emas Asian Games 2018 itu menang lewat pertarungan rubber game dengan skor 11-21, 21-8, 21-13.

Baca Juga:

Jojo bukan hanya membawa pulang trofi Denmark Open 2025 ke tanah air.

Ayah satu anak itu juga berhak mengantongi hadiah uang yang merupakan bagian dari prize money turnamen BWF Super 750 ini.

Berdasarkan data BWF, Denmark Open 2025 menyediakan total hadiah senilai USD 950.000 (sekitar Rp 15,7 miliar).

Baca Juga:

Adapun pemenang kategori tunggal berhak meraih hadiah sebesar USD 66.500 (sekitar Rp 1,01 miliar).

Jumlah itulah yang dibawa pulang Jojo setelah menjuarai Denmark Open 2025.

Berapa hadiah yang dibawa pulang Jonatan Christie setelah menjadi juara Denmark Open 2025?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jonatan Christie  Denmark Open 2025  Jojo  Denmark Open  Hadiah Denmark Open 
BERITA JONATAN CHRISTIE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp