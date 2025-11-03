Berapa Hadiah Uang yang Didapat Jonatan Christie Seusai Juara Hylo Open 2025?

Senin, 03 November 2025 – 05:32 WIB

jpnn.com - Berapa uang yang dibawa pulang Jonatan Christie setelah menjadi juara Hylo Open 2025?

Jojo -sapaan Jonatan- baru saja menasbihkan diri sebagai kampiun turnamen BWF Super 500 itu setelah mengalahkan wakil Denmark Magnus Johannesen.

Berlaga di Saarlandhalle, Saarbrucken, Jerman, Minggu (2/11/2025), peraih emas Asian Games 2018 itu menang straight game dengan skor identik 21-14, 21-14.

Jojo bukan hanya membawa pulang trofi Hylo Open 2025 ke tanah air.

Suami Shania eks JKT48 itu juga berhak mengantongi sejumlah uang, yang merupakan prize money dari turnamen ini.

Berdasarkan data BWF, Hylo Open 2025 menyediakan total hadiah senilai USD 475 ribu (sekitar Rp 7,9 miliar).

Adapun pemenang kategori tunggal berhak meraih hadiah sebesar USD 35.625 (sekitar Rp 593,12 juta).

Jumlah itulah yang dibawa pulang Jojo setelah menjuarai Hylo Open 2025.