JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Berapa Harga Tiket Persita Vs Borneo FC?

Rabu, 07 Januari 2026 – 10:14 WIB
Berapa Harga Tiket Persita Vs Borneo FC? - JPNN.COM
Super League. Foto: borneofcid

jpnn.com - TANGERANG - Pemimpin klasemen Super League Borneo FC bertamu ke markas Persita Tangerang pada pekan ke-17, di Indomilk Arena, Jumat (9/1) sore WIB.

Borneo FC wajib berhat-hati, lantaran Persita memenangi tiga laga terakhir, yakni 3-1 vs Persis Solo, 1-0 vs Arema FC, dan 3-0 vs Persik Kediri.

Di klasemen, Persita berada di peringkat ke-5, bukan posisi yang buruk di tengah ketatnya persaingan Super League di paruh pertama.

Tiket Persita vs Borneo FC sudah dijual sejak Senin (5/1).

“Kami berharap bisa meraih kemenangan melawan Borneo FC, akan kami persembahkan untuk para fan," kata Pelatih Persita Carlos Pena.

"Harus bekerja keras. Kami akan selalu bersama-sama dalam menyerang dan bertahan," imbuhnya. (pfc/jpnn)

Persita vs Borneo FC hadir pada pekan ke-17 Super League, di Indomilk Arena, Jumat sore WIB.

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

TAGS   Persita vs Borneo FC  Tiket Persita Vs Borneo FC  harga tiket  Super League 
