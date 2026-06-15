Berapa Jumlah Massa Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta? Ada 3 Titik Lokasi

jpnn.com - JAKARTA – Aksi unjuk rasa atau demo mahasiswa hari ini Senin 15 Juni 2026 akan berlangsung di Jakarta.

Aparat kepolisian mengerahkan 5.955 personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus, dan polsek jajaran untuk mengamankan aksi demo mahasiswa hari ini.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menyampaikan aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai universitas di Jalan Medan Merdeka Selatan, depan Gedung DPR/MPR RI, dan Jalan Kwitang Raya.

Demo mahasiswa pada 12 Juni 2026 di Jakarta. Foto: Ricardo/Dok.JPNN.com

Berapa jumlah massa demo mahasiswa hari ini? Polda Metro Jaya belum bisa memastikan.

Iptu Erlyn mengatakan, terkait rekayasa lalu lintas di lokasi, sifatnya situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa demo mahasiswa di lapangan.

Pekan lalu, aksi unjuk rasa juga dilakukan para mahasiswa di beberapa titik antara lain Jalan M.H Thamrin mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia.