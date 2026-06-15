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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Berapa Jumlah Massa Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta? Ada 3 Titik Lokasi

Senin, 15 Juni 2026 – 08:54 WIB
Berapa Jumlah Massa Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta? Ada 3 Titik Lokasi - JPNN.COM
Ilustrasi demo mahasiswa: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Aksi unjuk rasa atau demo mahasiswa hari ini Senin 15 Juni 2026 akan berlangsung di Jakarta.

Aparat kepolisian mengerahkan 5.955 personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus, dan polsek jajaran untuk mengamankan aksi demo mahasiswa hari ini.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, menyampaikan aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa dari berbagai universitas di Jalan Medan Merdeka Selatan, depan Gedung DPR/MPR RI, dan Jalan Kwitang Raya.

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Berapa Jumlah Massa Demo Mahasiswa Hari Ini di Jakarta? Ada 3 Titik Lokasi

Demo mahasiswa pada 12 Juni 2026 di Jakarta. Foto: Ricardo/Dok.JPNN.com

Berapa jumlah massa demo mahasiswa hari ini? Polda Metro Jaya belum bisa memastikan.

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Iptu Erlyn mengatakan, terkait rekayasa lalu lintas di lokasi, sifatnya situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa demo mahasiswa di lapangan.

Pekan lalu, aksi unjuk rasa juga dilakukan para mahasiswa di beberapa titik antara lain Jalan M.H Thamrin mengarah ke Bundaran Hotel Indonesia.

Berapa jumlah massa demo mahasiswa hari ini di Jakarta? Rekayasa lalu lintas akan dilakukan menyesuaikan kondisi di lapangan.

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TAGS   Demo Mahasiswa  demo mahasiswa hari ini  Jakarta  Polda Metro Jaya 
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