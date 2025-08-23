Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Dahlan Iskan

Beras Bantal

Oleh: Dahlan Iskan

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 07:40 WIB
Beras Bantal - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Beras, ekonomi, politik.

Campur jadi satu. Kapan pun. Juga sekarang ini.

Kadang beras, ekonomi, politik seiring sejalan. Kadang tabrakan. Waktu mereka seiring, petani bisa tersenyum-senyum. Waktu mereka tabrakan, petani yang meringis.

Anda sudah tahu: sekarang sedang terjadi paradoks. Stok beras nasional luar biasa besar. Terbesar dalam sejarah Republik Indonesia.

Pemerintah dengan bangga mempublikasikan sejarah baru itu. Sukses besar.

Paradoksnya: harga beras justru naik. Menteri Pertanian Amran Sulaiman diberitakan marah-marah. Berarti ada kesalahan di logistiknya. Stock yang tinggi itu tidak mengalir lancar ke pasar-pasar.

Lalu beredar di medsos: satgas pangan harus segera bergerak. Mekanisme pasar dianggap tidak jalan. Sudah waktunya pakai mekanisme "tekanan".

Maka beredarlah instruksi dari pusat: agar satgas pangan di seluruh daerah bergerak.

