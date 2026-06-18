Beras Cinta Kasih Tzu Chi ASG Sangat Bermanfaat Bagi Warga Teluknaga, Meringankan Beban Harian

jpnn.com - TANGERANG - Bantuan Beras Cinta Kasih yang disalurkan Xieli Tzu Chi Indonesia Agung Sedayu Group sangat dirasakan langsung manfaatnya oleh warga prasejahtera di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten. Penyaluran Paket Beras Cinta Kasih berlangsung di Kantor Kecamatan Teluknaga, Minggu (14/6).

Warga datang ke lokasi membawa kupon yang telah dibagikan sukarelawan pada pekan sebelumnya. Kupon itu kemudian ditukarkan dengan paket beras.

Program ini merupakan kelanjutan dari pembagian kupon Beras Cinta Kasih yang dilakukan pada Sabtu (6/6). Saat itu, 150 sukarelawan Xieli Tzu Chi Indonesia Agung Sedayu Group turun ke 12 desa di Kecamatan Teluknaga.

Para sukarelawan mendatangi warga untuk membagikan kupon kepada penerima manfaat. Setelah itu, warga yang telah menerima kupon datang ke Kantor Kecamatan Teluknaga untuk mengambil paket beras. Sebanyak 1.000 paket beras atau setara 5.000 kilogram disalurkan dalam kegiatan tersebut.

Bagi warga, bantuan beras ini bukan hanya soal menerima paket pangan. Namun, bantuan tersebut juga memberi ruang kecil untuk mengatur ulang kebutuhan rumah tangga dengan lebih baik.

Salah satu penerima manfaat, Siti Nur Fatimah, mengatakan bantuan tersebut membantu keluarganya mengatur kebutuhan rumah tangga. Menurut dia, beras menjadi kebutuhan pokok yang harus tersedia di rumah.

“Alhamdulillah, bantuan ini membantu sekali. Uang yang biasanya untuk beli beras bisa dipakai dulu untuk kebutuhan lain, seperti lauk, kebutuhan anak, atau keperluan rumah,” kata Siti.

Sementara itu, Iyun, warga lainnya mengaku bantuan beras ini membuat belanja harian lebih ringan. “Kalau sudah ada beras, rasanya lebih tenang. Uang belanja bisa diatur lagi untuk kebutuhan lain yang mendesak,” ungkap Iyun.