JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Beras dan Tembakau Punya Peran Besar Peredam Inflasi

Senin, 01 Desember 2025 – 15:14 WIB
Iustrasi stok beras. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat beras menjadi salah satu komoditas peredam inflasi bulanan pada November 2025, dengan deflasi sebesar 0,59 persen (mtm) dan andil 0,02 persen.

“Ini (komoditas beras yang mengalami deflasi) terjadi di 28 provinsi. Sementara 8 provinsi mencatat inflasi dan 2 provinsi lainnya stabil,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (1/12).

Pudji mengatakan secara historis, beras mengalami inflasi pada November 2022 dan 2023, namun berbalik deflasi pada November 2024 dan 2025 dengan penurunan yang lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Pada kesempatan yang sama, Pudji juga mengungkapkan beberapa komoditas dalam kelompok makanan, minuman dan tembakau yang juga berperan meredam inflasi pada November 2025.

Daging ayam ras, cabai merah dan telur ayam ras mengalami deflasi setelah beberapa bulan sebelumnya mengalami inflasi. Andil deflasi masing-masing komoditas ini yakni sebesar 0,03 persen, 0,02 persen dan 0,01 persen.

Adapun Indeks Harga Konsumen (IHK) November 2025 tercatat sebesar 109,22, meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 109,04 sehingga inflasi secara bulanan sebesar 0,17 persen (month-to-month/mtm).

Secara tahunan, inflasi mencapai 2,72 persen year-on-year (yoy). Sedangkan secara tahun kalender, inflasi sebesar 2,27 persen year-to-date (ytd).

Berdasarkan komponen, inflasi komponen inti pada November tercatat sebesar 0,17 persen secara bulanan (mtm). Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi inti yaitu emas perhiasan.

