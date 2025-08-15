Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Berawal dari Iseng, Rasyiqa Luncurkan Album Reckless

Jumat, 15 Agustus 2025 – 05:31 WIB
Berawal dari Iseng, Rasyiqa Luncurkan Album Reckless
Rasyiqa di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (13/8). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu, Rasyiqa tidak menyangka keisengan membawa dirinya sampai ke tahap peluncuran album.

Setelah merilis beberapa single, Rasyiqa akhirnya meluncurkan album penuh perdana yang berjudul Reckless.

"Proyek ini awalnya dari keisengan di tahun 2021," kata Rasyiqa di CIBIS, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (13/8).

Pemilik nama lengkap Rasyiqa Tharifa itu mengaku memang punya impian menjadi vokalis band sejak kecil. Akan tetapi, dia tidak terlalu ngotot mengejar mimpi masa kecil tersebut.

Rasyiqa justru lebih aktif di belakang layar ketimbang menjadi penyanyi atau pun vokalis band. Dia bekerja di beberapa label musik papan atas selama beberapa tahun.

Barulah pada 2021, Rasyiqa iseng merekam lagu melalui gawai miliknya. Lagu tersebut pun akhirnya diluncurkan pada tahun yang sama.

"Akhirnya iseng ingin rilis lagu pas ulang tahun aku yang ke-25. Seiring berjalan waktu, ternyata makin belajar menulis lagu lagi," bebernya.

Setelah merilis single debut Reckless, Rasyiqa ternyata makin tertarik untuk menulis lagu. Materi demi materi dibuat dengan cara menyicil.



