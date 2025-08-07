Berawal dari Kerja Paruh Waktu, Nanda Hervina Sukses Berbisnis Herbalife

jpnn.com, JAKARTA - Bermula dari pekerjaan paruh waktu saat masih berstatus mahasiswa, Nanda Hervina Widowati (36) membuktikan bahwa bisnis direct selling seperti Herbalife tidak hanya mampu memberikan kemandirian finansial, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan perempuan dan pengembangan diri.

Nanda pertama kali mengenal Herbalife saat menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Universitas Brawijaya. Di usia 18 tahun, ia memulai bisnis ini sebagai sumber penghasilan tambahan, mengikuti jejak orang tuanya yang juga member Herbalife Indonesia.

“Saya melihat bahwa bisnis ini bisa dijalankan oleh anak muda,” ujar Nanda dalam keterangannya dikutip Kamis (7/8).

Dengan tekad kuat, Dia mulai memasarkan produk secara langsung ke teman-teman kampusnya, sebuah pendekatan yang jauh berbeda dengan strategi digital yang dia terapkan sekarang. Bagi Nanda, Herbalife bukan sekadar bisnis, melainkan jalan menuju kemandirian finansial.

“Saya membayar uang kuliah sendiri. Saya berpikir, belajar tidak ada artinya jika tidak punya penghasilan,” ungkapnya.

Hasilnya, pada usia 24 tahun, ia berhasil membeli rumah pertamanya dari bisnis ini, bahkan membuka ruko untuk mengembangkan usahanya.

“Ini bisnis yang benar-benar menghasilkan,” tegasnya dengan bangga.

Lebih dari itu, Nanda menekankan bahwa kemandirian finansial adalah fondasi penting dalam pemberdayaan perempuan. Sebagai single parent, Dia mengaku bisnis ini memberinya fleksibilitas untuk menyeimbangkan peran sebagai ibu, pengusaha, dan menjaga kesehatan.