Berawal dari Korban Penipuan, Julie Sean Bangun Layanan Rekber untuk Gamer

jpnn.com, JAKARTA - Maraknya penipuan dalam transaksi jual beli akun gim mendorong lahirnya layanan rekening bersama (rekber) Julie Sean Rekber.

Berdiri sejak Desember 2016, layanan tersebut mengklaim telah memfasilitasi sekitar 10 juta transaksi akun dan item digital berbagai gim di Indonesia.

Pendiri Julie Sean Rekber, Julie Sean, mengatakan ide membangun layanan tersebut berawal dari pengalaman pribadinya yang pernah menjadi korban penipuan saat membeli akun gim.

Baca Juga: Gamers Mobile Legends Kembali Dimanjakan dengan Beragam Promo Diamond di ShopeePay

Pengalaman itu membuatnya melihat kebutuhan akan pihak ketiga yang dapat menjamin keamanan transaksi antara penjual dan pembeli.

"Saya pernah menjadi korban penipuan saat transaksi akun gim. Dari situ saya melihat kebutuhan masyarakat akan layanan yang bisa menjembatani transaksi agar lebih aman," ujar Julie Sean, dalam keterangannya, Sabtu (25/7).

Melalui sistem rekening bersama, dana dari pembeli akan ditahan terlebih dahulu hingga akun atau barang digital diterima sesuai kesepakatan. Setelah pembeli memberikan konfirmasi bahwa transaksi telah selesai, dana baru diteruskan kepada penjual.

Julie Sean mengatakan layanan yang awalnya hanya digunakan komunitas kecil kini telah dimanfaatkan pengguna dari berbagai daerah di Indonesia.

Transaksi yang difasilitasi meliputi jual beli akun dan skin Mobile Legends, akun Free Fire, PUBG Mobile, Clash of Clans, hingga Point Blank.