Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Berawal dari Laporan Masyarakat, Polres Ogan Ilir Tangkap 2 Pengedar Narkoba

Rabu, 04 Maret 2026 – 19:10 WIB
Berawal dari Laporan Masyarakat, Polres Ogan Ilir Tangkap 2 Pengedar Narkoba - JPNN.COM
Ilustrasi pengedar narkoba ditangkap. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Reserse Narkoba Polres Ogan Ilir (OI) menangkap dua pengedar narkoba berinisial MH (19) dan AL (32) di sebuah pondokan di Desa Sejaro Sakti, Kecamatan Indralaya, Rabu (25/2) sekitar pukul 00.30 WIB. 

Berdasarkan hasil penyelidikan, M.H. diduga berperan sebagai pengedar narkotika jenis sabu-sabu yang kerap melakukan transaksi di wilayah tersebut.

Kasat Narkoba Polres Ogan Ilir Iptu A. Surya Atmaja mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat soal adanya aktivitas transaksi narkotika yang meresahkan di Desa Sejaro Sakti.

Baca Juga:

Menindaklanjuti informasi itu, Kanit Idik II Satresnarkoba Polres OI bersama anggota melakukan penyelidikan intensif.

Setelah memastikan kebenaran informasi, petugas menyusun strategi dengan metode under cover buy. 

Pada Selasa (24.2)( sekitar pukul 23.40 WIB, tim bergerak menuju lokasi sasaran.

Baca Juga:

Selanjutnya, pada Rabu dini hari, petugas mengamankan terduga pelaku dan melakukan penggeledahan.

"Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa tujuh paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 1,53 gram, satu buah pirek kaca berisi sabu-sabu seberat 1,33 gram," jelas Surya, Rabu (4/3). 

Berawal dari laporan masyarakat, Polres Ogan Ilir menangkap dua pengedar narkoba. Sebegini barang buktinya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pengedar Narkoba  polres ogan ilir  Polisi  sabu-sabu  narkoba 
BERITA PENGEDAR NARKOBA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp