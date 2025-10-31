Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Berawal dari Tradisi, Jahe Merah PT Bintang Toedjoe Menuju Industri Herbal Global

Jumat, 31 Oktober 2025 – 16:44 WIB
Presiden Direktur PT Bintang Toedjoe Fanny Kurniati mengaku sangat bangga Indonesia memiliki jahe merah sebagai warisan budaya yang banyak manfaat dan khasiat. Foto: dok Bintang Toedjoe

jpnn.com, JAKARTA - PT Bintang Toedjoe mendapatkan pengakuan bagi Indonesia sebagai salah satu produsen obat herbal dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. 

Salah satu lembaga yang melakukan kunjungan adalah WHO–International Regulatory Cooperation for Herbal Medicines (IRCH).

Lembaga itu meninjau inovasi dan teknologi pengolahan herbal di PT Bintang Toedjoe pekan lalu.

Presiden Direktur PT Bintang Toedjoe Fanny Kurniati mengaku sangat bangga Indonesia memiliki jahe merah sebagai warisan budaya yang banyak manfaat dan khasiat. 

Jahe merah yang di gunakan untuk Bejo Jahe Merah sudah teruji paling aman untuk tingkatkan kekebalan tubuh. 

“Ditambah, khasiat anti-inflamasinya juga kami manfaatkan di Komix Herbal. Dimulai dari kebun-kebun binaan kami sampai pabrik dan lab riset berteknologi tinggi, semangat From Nature to Science selalu melandasi tiap proses produksi hingga ke tangan konsumen,” kata Fanny dikutip, Jumat (31/0).

Fanny menilai kunjungan monumental yang merupakan penutup dari rangkaian acara pertemuan tahunan WHO–IRCH itu diharapkan memperkuat peran Indonesia sebagai salah satu pusat riset dan produksi obat herbal berstandar internasional.

Menurut dia, kemajuan sains di Indonesia menandakan Indonesia sudah siap untuk jadi pusat pengembangan obat herbal dunia. 

