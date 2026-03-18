Berbagi Berkah, ANTAM Gelar Safari Ramadan di Wilayah Operasional Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - PT ANTAM menggelar rangkaian Safari Ramadan di seluruh wilayah operasi perusahaan.

Setidaknya, sebanyak 8.197 masyarakat yang ada di sekitar ANTAM menerima manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan sejak 20 Februari hingga 12 Maret 2026 ini.

ANTAM melaksanakan kegiatan buka puasa bersama, pembagian santunan bagi anak yatim dan dhuafa, serta penyerahan sembako pada kegiatan Safari Ramadan 1447H.

Direktur Utama ANTAM, Untung Budiharto, menyebut kegiatan Safari Ramadan 1447H yang dilakukan Perusahaan bukan hanya sebagai implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) saja, melainkan sebagai wujud nyata komitmen ANTAM dalam keberlanjutan.

Untung menyebut momentum ini juga sebagai momentum silaturahmi bersama dengan Insan ANTAM, pemangku kepentingan, serta masyarakat di sekitar unit/unit bisnis beroperasi.

“Pelaksanaan Safari Ramadan merupakan manifestasi nyata dari nilai inti Perusahaan yang senantiasa menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis yang tidak terpisahkan dari bagian bisnis berkelanjutan yang dilakukan ANTAM. Kami berfokus untuk memastikan kehadiran Perusahaan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah operasi,” kata Untung.

Rangkaian Safari Ramadan ANTAM tahun ini diawali di Jakarta pada 20 Februari 2026, di mana sedikitnya 600 masyarakat di sekitar Kantor Pusat ANTAM mendapatkan manfaat atas kegiatan tersebut.

Kegiatan ini kemudian dilanjutkan di wilayah Sulawesi Tenggara pada tanggal 27-28 Februari 2026, di mana perwakilan Direksi dan Manajemen ANTAM berbagi berkah dengan 3.800 masyarakat di sekitar wilayah operasi Unit Bisnis Pertambangan (UBP) Nikel Kolaka.