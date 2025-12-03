Berbagi Berkah, Kopi Kapal Api Berangkatkan 114 Orang Umrah ke Tanah Suci

jpnn.com, JAKARTA - Rasa syukur dan kebahagiaan spiritual menyelimuti ratusan jemaah yang diberangkatkan menunaikan ibadah umrah oleh Kopi Kapal Api.

Tahun ini, produsen kopi legendaris tersebut secara total mengirimkan 114 peserta umrah gratis ke Tanah Suci.

"Hal itu wujud nyata apresiasi dan komitmen jangka panjang kepada seluruh ekosistem kami mulai dari mitra pedagang hingga karyawan berprestasi," kata Perwakilan Manajemen Kapal Api, Fidelius Marlfel, Rabu (3/12).

Para jemaah yang berangkat terdiri dari berbagai lapisan, meliputi konsumen setia pemenang program bergengsi Kapal Api Gebyar 100 Umroh Miliaran Hadiah, para pedagang mitra seperti komunitas Kopi Keliling (Kopling) dan Warung Kapal Api (Warkapi), hingga karyawan berprestasi.

"Program ini lebih dari sekadar hadiah, melainkan ungkapan syukur perusahaan yang telah tumbuh bersama masyarakat," ujarnya.

Dia menambahkan, Kopi Kapal Api lahir dan tumbuh bersama masyarakat.

Inisiatif ini menegaskan komitmen perusahaan untuk terus dekat dengan konsumen dan mitra setia.

Program umrah gratis Kapal Api ini diharap menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk mendapatkan ketenangan batin dan pengalaman spiritual yang tak terlupakan di Makkah dan Madinah.