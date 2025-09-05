Berbagi Cuplikan Film Netflix Lewat Fitur Clip, Begini Caranya

Jumat, 05 September 2025 – 13:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pengguna Netflix untuk ponsel kini bisa membuat dan berbagi klip sorotan acara maupun film favorit lewat fitur Clip.

Fitur tersebut hadir bersamaan dengan perilisan bagian kedua dari serial original "Wednesday" musim kedua.

Fitur Clip memungkinkan pengguna mengatur titik akhir tertentu untuk cuplikan dari acara ataupun film yang pengguna simpan.

Artinya, pengguna dapat membuat potongan klip tertentu, alih-alih hanya menonton adegan yang telah ditandai.

Clip menjadi pengembangan fitur yang dikenalkan Netflix pada tahun lalu, yang memungkinkan pengguna menandai cuplikan dari acara dan film, lalu menyimpannya ke akun pengguna.

Di mana cuplikan itu nantinya bisa ditonton lagi atau dibagikan dengan orang lain.

Cara membuat klip, ketuk opsi "Clip" yang muncul di bawah bilah pemutaran saat pengguna menonton sesuatu di Netflix.

Selanjutnya pengguna dapat mengatur bagian klip dimulai dan diakhiri.