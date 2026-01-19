Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Berbeda Libur Nataru, Jumlah Pemudik Lebaran 2026 Diprediksi Stabil

Senin, 19 Januari 2026 – 12:12 WIB
Berbeda Libur Nataru, Jumlah Pemudik Lebaran 2026 Diprediksi Stabil - JPNN.COM
Ilustrasi momen pemudik manfaatkan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat transportasi Djoko Setijowarno memprediksi mudik Lebaran 2026 sebagai kebutuhan kultural tidak akan turun drastis, meskipun daya beli masyarakat sedang menghadapi tekanan akibat inflasi atau penyesuaian subsidi.

Menurut dia, jika pada Natal dan Tahun Baru (Nataru) masyarakat cenderung menahan diri karena faktor cuaca ekstrem di akhir tahun atau persiapan biaya sekolah semester genap.

Tetapi pada Lebaran 2026 pergerakan akan didorong oleh pencairan THR dan tradisi tahunan yang lebih kuat.

Baca Juga:

"Prediksi mobilitas mudik lebaran 2026 di tengah kondisi ekonomi saat ini menunjukkan fenomena mudik tetap jalan, dompet tetap perhitungan," ujar Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat itu dikutip Senin (19/1).

Djoko memprediksi mudik Lebaran 2026 akan tetap menjadi puncak pergerakan manusia terbesar di Indonesia, berbeda dengan kondisi Nataru 2025/2026 yang terasa melambat di beberapa titik.

Menurut dia, Natal dana Tahun Baru bersifat opsional dan lebih ke arah wisata, sedangkan mudik Lebaran adalah kewajiban kultural dan religius yang sifatnya non-negosiasi bagi mayoritas penduduk.

Baca Juga:

Dia mengatakan, kelancaran pada saat Nataru 2025/2026 belum tentu akan berlanjut di kegiatan mudik Lebaran 2026 mengingat perilaku perjalanan keduanya berbeda.

"Musim Nataru kebanyakan berwisata dan pengguna sepeda motor antar kota jarak jauh cenderung sangat rendah," ujar dia.

Pada Lebaran 2026 pergerakan akan didorong oleh pencairan THR dan tradisi tahunan yang lebih kuat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mudik Lebaran  Lebaran  Ramadan  Libur Lebaran 
BERITA MUDIK LEBARAN LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp