Berbicara dengan Trump, Pangeran MBS Minta Rencana Serangan AS ke Iran Dibatalkan

jpnn.com - ISTANBUL - Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) mengkhawatirkan rencana serangan baru Amerika Serikat ke Irans.

Pangeran MBS menyampaikan kekhawatirkan itu kepada Presiden AS Donald Trump terkait laporkan mengenai rencana serangan besar-besaran baru Amerika Serikat terhadap Iran, menurut Axios pada Sabtu (1/8).

Percakapan melalui telepon itu berlangsung ketika AS dilaporkan tengah mempersiapkan operasi militer berskala besar terhadap Iran.

"Pihak Saudi menyampaikan kekhawatiran mereka dan meminta penjelasan mengenai rencana tindakan yang akan diambil," kata seorang pejabat Amerika Serikat kepada Axios.

Sumber lain yang mengetahui isi pembicaraan itu mengatakan MBS mendesak Trump untuk meredakan ketegangan dan membatalkan rencana serangan terhadap Iran.

Peringatan itu dikeluarkan sehari setelah Trump mengancam akan melancarkan serangan yang disebutnya sangat keras terhadap Iran.

Perkembangan tersebut terjadi setelah sejumlah kedutaan besar AS di Timur Tengah mengeluarkan peringatan keamanan kepada warga negara Amerika Serikat terkait kemungkinan terjadinya eskalasi situasi.

Menurut Axios, Gedung Putih dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington menolak memberikan komentar mengenai pembicaraan tersebut.