Berbuat Asusila terhadap Seorang Nenek, Pemuda di Tasikmalaya Ditangkap

jpnn.com - Penyidik Polres Tasikmalaya menangkap seorang pemuda mabuk yang dilaporkan telah berbuat asusila terhadap seorang nenek berusia 85 tahun di Kecamatan Bantarkalong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

"Kami terima laporan ada perbuatan asusila, korbannya lansia berumur 85 tahunan," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tasikmalaya AKP Ridwan Budiarta kepada wartawan di Tasikmalaya, Senin (27/10/2025).

Polisi menangkap seorang pemuda inisial PA (21), warga Kecamatan Bantarkalong yang dilaporkan karena telah berbuat asusila terhadap seorang lansia yang merupakan tetangganya.

Pelaku masih diproses oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Tasikmalaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut terkait dugaan perbuatannya itu.

"Kami amankan pelaku karena memang diketahui ciri-cirinya," kata Ridwan.

Pengakuan pemuda tersebut awalnya mengkonsumsi minuman keras sendirian di areal persawahan tidak jauh dari pemukiman warga.

Akibat pengaruh minuman beralkohol, pemuda tersebut tanpa jelas alasannya tiba-tiba masuk ke rumah korban yang tinggal seorang diri, kemudian melakukan aksinya, Sabtu (25//10) dini hari.

"Korban bangun karena terdengar suara, pelaku langsung menangkap korban dari belakang dan langsung berbuat cabul," katanya.