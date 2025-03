Berburu Merchandise Band di Merch-Making Market 2025

jpnn.com, JAKARTA - Rangkaian music merchandise expo bertajuk Merch-Making Market (MMM) akan digelar di Brickhall Fatmawati, Jakarta Selatan pada 21-23 Maret 2025.

Kehadiran MMM kurang lebih berangkat dari buku Merchandise Musik - Gaya Visual Dalam Skena yang ditulis oleh Arsita Pinandita, bagaimana MMM sepakat bahwa sebuah merchandise musik punya peranan yang sangat penting dalam perjalanan ekosistem musik saat ini.

“Kami sadar, aliran pendapatan dari musisi tidak hanya dari karya di platform digital lalu terkonversi menjadi jadwal panggung, tur, dan lainnya, tetapi ada ceruk merchandise yang bila dikembangkan, kami yakin akan menjadi besar dan akhirnya diperhitungkan oleh para musisi atau pelaku musik/band itu sendiri,” ungkap Fikar Akbar selaku Event Director dari MMM.

MMM 2025 punya satu tujuan yang jelas, menjadi wadah silaturahmi untuk mempertemukan pelaku yang terlibat dalam penggarapan sebuah merchandise musik seperti musisi dan band, ilustrator, label musik, toko musik, vendor, promotor, hingga para penggemar.

Acara tersebut menjadi wadah berjejaring, berkolaborasi, dan berinovasi, dengan harapan pertemuan tersebut akan berujung kepada pembentukan ekosistem yang semakin baik lagi.

Ratusan musisi dan band Indonesia akan berpartisipasi dalam MMM 2025 di antaranya Banda Neira, Bedchamber, Bilal Indrajaya, Chrisye, Danilla, Dongker, GIGI, Godplant, Isyana Sarasvati, Jangar, Kelompok Penerbang Roket, Milledenials, Mocca, Mooner, NOAH, Padi Reborn, Rub of Rub, Seringai, Stereowall, Swellow, Tabraklari, Teenage Death Star, The Adams, The Jansen, dan nama-nama lain yang segera diumumkan.

Tidak terbatas hanya sebagai music merchandise expo, MMM 2025 turut menggelar beberapa program lain.

Beberapa kegiatan yakni MMMuse (pameran seni visual), MMMusic (DJ Set), MMMunch (kuliner), MMMakers (kolaborasi merchandise), dan MMMeets (talkshow).