Berburu Skuad Timnas U-16, Pelatih Garuda Pantau Kompetisi Putri All-Stars di Kudus

jpnn.com, KUDUS - Sebanyak 16 tim sepak bola putri U-15 dan U-18 bersiap memperebutkan gelar juara dalam puncak kompetisi perdana HYDROPLUS Soccer League All-Stars 2025/2026 di Kudus.

Kompetisi bergengsi yang digelar Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama HYDROPLUS ini akan berlangsung pada 5 hingga 12 Juli 2026. Lokasi pertandingan dipusatkan di Supersoccer Arena, Kudus, Jawa Tengah.

Turnamen musim perdana ini mempertemukan 16 tim terbaik. Para peserta merupakan juara dan runner-up dari empat liga regional. Wilayah tersebut meliputi Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kompetisi ini terbagi ke dalam dua kelompok usia, yaitu U-15 dan U-18.

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Program Manager HYDROPLUS Soccer League, Rijki Kurniawan, menyatakan turnamen ini melengkapi piramida pembinaan. Ajang ini menjadi jembatan bagi pesepak bola putri remaja sebelum masuk ke level senior.

Berbeda dengan fase regional, babak All-Stars ini menerapkan sistem penyisihan grup dan fase gugur (knock-out).

Panggung All-Stars ini juga menjadi pintu masuk menuju skuad nasional. Tim pelatih Timnas Putri Indonesia akan melakukan pemantauan bakat (scouting) secara langsung di lokasi. Pencarian bakat ini dipimpin oleh Coach Timo Scheunemann dan Coach Takumi Taniguchi.

Selain menjadi ajang pembuktian kemampuan di level nasional, turnamen ini juga diharapkan menjadi jembatan bagi pesepakbola muda putri mempersiapkan diri sebelum melangkah ke level senior. Selain itu, turnamen ini diharapkan dapat menjadi talent pool bagi klub-klub elite yang ingin membentuk tim sepakbola putri dan juga bagi federasi yang mencari sosok potensial untuk mengisi skuad tim nasional.

"HYDROPLUS Soccer League All-Stars melengkapi piramida pembinaan yang digagas oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation. Diawali dengan MilkLife Soccer Challenge untuk KU10 dan KU12, HYDROPLUS Soccer League dirancang untuk memfasilitasi bibit-bibit berbakat di kelompok usia U-15 dan U-18 agar terus berkembang sebelum akhirnya masuk ke jenjang usia yang lebih tinggi,” Rijki menjelaskan.