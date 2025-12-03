Bercerai dari Erin, Andre Taulany Pastikan Tidak Trauma

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Andre Taulany telah resmi bercerai dari Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin.

Dia bahkan telah mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan pada Rabu (3/12).

Andre Taulany mengaku tidak merasa trauma pasca-perceraiannya tersebut.

Aktor sekaligus musisi berusia 51 tahun itu juga tidak takut untuk menikah lagi suatu hari nanti.

"Tidak ada trauma begitu. Tidak ada ketakutan untuk menikah, karena menikah itu kan ibadah begitu ya. Ya kalau pun ada perceraian, ya memang jodohnya cuman sampai di situ, tetapi bukan berarti harus berhenti untuk melanjutkan pernikahan," kata Andre Taulany di PA Jakarta Selatan, Rabu (3/12).

Mantan vokalis Stinky itu menilai perihal tersebut tergantung pada pandangan masing-masing orang.

Akan tetapi, Andre Taulany sendiri tidak merasa trauma karena pernah mengalami perceraian.

"Tetapi itu kembali lagi ke orang masing-masing. Kalau memang masih mau melanjutkan menikah lagi, monggo. Sendiri pun juga enggak apa-apa. Mungkin masing-masing punya pertimbangan dan pandangan sendiri-sendiri ya," beber ayah tiga anak tersebut.