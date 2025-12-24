Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Bercerai Dengan Atalia Praratya, Ridwan Kamil Buat Pengakuan

Rabu, 24 Desember 2025 – 11:01 WIB
Bercerai Dengan Atalia Praratya, Ridwan Kamil Buat Pengakuan - JPNN.COM
Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi lantaran persoal pribadinya.

Permohonan maaf itu disampaikan pria yang karib disapa Emil, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @ridwankamil, pada Selasa (23/12) malam.

Dalam unggahannya, Emil mengakui adanya kekhilafan selama 29 tahun pernikahan yang berujung pada perpisahan dengan Atalia.

Baca Juga:

Emil menegaskan bahwa perpisahan tersebut merupakan hak istri dan menekankan seluruh kesalahan berada pada dirinya.

"Saya mengakui selama 29 tahun pernikahan, saya banyak melakukan kekhilafan dan dosa kepada istri saya Atalia, sehingga perpisahan ini adalah hak beliau untuk bahagia dalam hidupnya tanpa ada saya di dalamnya. Permohonan maaf untuk Ibu Atalia dan teriring doa terbaik dari saya," tulisnya.

Selain kepada sang istri, dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak lain yang terdampak, termasuk keluarga terdekat.

Baca Juga:

"Saya juga memohon ampun kepada ibunda saya atas segala khilaf dan dosa sebagai anak yang mungkin mengecewakannya," sambungnya.

"Saya juga memohon maaf kepada anak-anak saya yang terdampak oleh peristiwa-peristiwa yang tidak sepenuhnya dipahami oleh mereka," tulisnya.

Setelah informasi perceraiannya ramai, Ridwan Kamil menyampaikan pengakuannya. Ucapkan permintaan maaf untuk Atalia Praratya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ridwan Kamil  Atalia Praratya  Ridwan Kamil cerai  Atalia Ridwan Kamil  perceraian 
BERITA RIDWAN KAMIL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp