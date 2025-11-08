Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Bercerai dengan Irma Kartika, Bedu Tetap Beri Nafkah Rp 50 Juta per Bulan

Sabtu, 08 November 2025 – 17:17 WIB
Komedian Bedu. Foto: Instagram/beddu17

jpnn.com, JAKARTA - Pelawak Bedu dan Irma Kartika Anggreani telah resmi diputus bercerai oleh Pengadilan Agama (PA) Jakarta Selatan.

Walaupun kini telah bercerai, dia tetap bertanggungjawab terhadap anak-anaknya dan juga sebagai kepala keluarga.

Bedu, bahkan masih menanggung biaya seluruh kebutuhan rumah tangga.

"Ya kalau yang wajib aku kasih sih ya, karena kan itu kebutuhan ya bukan keinginan ya. Ya itu hampir menyentuh di angka 50 juta (rupiah)," ujar Bedu di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (5/11).

Bedu pun menekankan dirinya tetap bertanggungjawab sebagai kepala keluarga dan terhadap anak-anaknya dengan memenuhi kebutuhan mereka.

Adapun nafkah itu akan diberikan Bedu hingga mantan istrinya menemukan pasangan baru kelak.

Sedangkan terhadap anak-anaknya, dia berkomitmen untuk bertanggungjawab penuh.

"Jadi, artinya ya, makanya aku bukan bilang dibilang seneng bebas dunia ya, tetap aku bertanggung jawab gitu untuk memenuhi kebutuhan itu sampai nanti Anggi punya pendamping. Tetapi kalau masalah anak-anak tetap aku yang bertanggung jawab," ucap Bedu.

